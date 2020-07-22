السعودية اليوم / رئيس الوزراء السوداني يلتقى بسفير ألمانيا لدى السودان



الخرطوم 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

التقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في الخرطوم اليوم، بسفير ألمانيا لدى السودان بلوريتش كلوكنز.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة خاصة مجال التعاون الاقتصادي والاستثمار.

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18:37ت م

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