السعودية اليوم / رئيس هيئة تقويم التعليم يشارك بالاجتماع السنوي المشترك السابع للجمعية العمومية والخامس لمجلس الإدارة للمجلس الدولي للغة العربية



الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

شارك معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، في الاجتماع السنوي المشترك السابع للجمعية العمومية، والخامس لمجلس الإدارة للمجلس الدولي للغة العربية، الذي عقد عن بعد، بحضور المؤسسات الأعضاء، ممثلة في رؤساء وأمناء ومديري الهيئات العربية والدولية، برئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس الجمعية العمومية، ممثلاً في الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري ، ورئيس مجلس الإدارة للمجلس الدولي للغة العربية الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة والبيئة بجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة ومشاركة الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية الدكتور علي عبدالله موسى، وأكثر من 44 منظمة واتحادا ومجمعا وجمعية وهيئة أعضاء في الجمعية العمومية للمجلس.

وقد رحب الاجتماع باعتماد اليونسكو للمجلس الدولي للغة العربية، ضمن المنظمات غير الحكومية الشريكة لليونسكو، وعضوية المجلس الدولي للغة العربية في اتحاد المجامع العربية، كما وافق المجلس على افتتاح فروع له بعدد من الدول العربية، والموافقة على ميزانية المجلس لعام 2020م، وعقد المؤتمر الدولي للترجمة، ومناقشة التقرير السنوي للأمانة العامة، وعدد من القضايا التي تهم المجلس.

كما وافق المجلس على تفعيل الاتحاد الدولي للغة العربية وعقد الانتخابات لهيئاته المختلفة، وتنظيم الفعاليات وتقديم المبادرات مع عدد من الهيئات الأعضاء في المجلس، والموافقة على برنامج العربية العالمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

// انتهى //

18:25ت م

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