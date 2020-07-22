السعودية اليوم / وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام تطلق فعاليات مبادرة " بصيرة 2 " للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية



مكة المكرمة في 01 ذو الحجة 1441 ه الموافق 22 يوليو 2020م واس

تطلق وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام ممثلة في وحدة "الأشخاص ذوات الإعاقة " عبر برنامج zoom الثلاثاء المقبل فعاليات مبادرة " بصيرة 2 " للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتستمر حتى 25 / 12 / 1441 هـ .

وأوضحت مديرة الوحدة زين بنت ساري الثبيتي أن المبادرة التي تنطلق من حرص الوحدة على تسخير جميع الخدمات لمختلف الفئات المجتمعية بهدف إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما الدعوي بمختلف الوسائل والطرق، وذلك من خلال تدارس كتاب الله العظيم، وتصحيح التلاوة، والتجويد عبر القاعة الافتراضية "عن بعد".

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18:24ت م

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