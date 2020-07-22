السعودية اليوم / جامعة جازان تحقق المركز الثالث وطنياً في كفاءة الإنفاق



جيزان 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

حققت جامعة جازان المركز الثالث على مستوى المملكة في كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، حسب ما نشره مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في خطاب تهنئة وشكر للجامعة بهذه المناسبة.

وهنأ معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، معربا عن اعتزازه بالدعم الذي تحظى به الجامعة ومنسوبوها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومن سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، ومتابعة واهتمام معالي وزير التعليم بالجامعة ودعم برامجها وخططها التطويرية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

وأوضح وكيل الجامعة رئيس فريق كفاءة الإنفاق الدكتور محمد معشي، أن الجامعة نجحت في تحقيق المركز الثالث وطنيا وعلى مستوى الجهات الجهات الحكومية في مجال كفاءة الإنفاق في "الفرص الإبداعية"، مشيرا إلى أن الجامعة نافست 651 فرصة قدمتها العديد من الجهات الحكومية، وبعد الفحص والمفاضلة حصدت الجامعة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة هذا الإنجاز.

من جانبه قدمّ الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان التهنئة لجامعة جازان، مبيناً أن الجهود المبذولة من قبل الجامعة مميزة في تحقيق كفاءة الإنفاق عبر إيجاد فرصة إبداعية، تمثلت في الاعتماد على كوادر الجامعة من مهندسين وفنيين والاستغناء عن إبرام عقد مع الشركات الموردة، متمنياً استمرار إدارة الجامعة في هذا التميز مستقبلاً.

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18:22ت م

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