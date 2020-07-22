شكرا لقرائتكم خبر عن "تأكد" : ١٠٠ ألف عينة كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

- أكثر من ٤ الاف مسحة يومية لفحص المواطنين والمقيمين

- حفظ العينات يتم من خلال حافظات مخصصة في المركز ويتم نقلها بسيارات مجهزة

- ظهور النتائج المخبرية خلال 24 ساعة من وقت أخذ العينة

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-المشروع فترتين من 8 صباحاً و حتى 12 منتصف الليل

بلغ إجمالي عدد المسحات التي تم إجراؤها منذ بداية مشروع الفحص الشامل الموسع بمركز "تأكد"، الواقع بالقرب من الكلية التقنية بمدينة الدمام، أكثر من 100 ألف عينة، بواقع أكثر من 4 آلاف مسحة يومياً، وذلك لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية إلى أن حفظ العينات يتم من خلال حافظات مخصصة في المركز، إذ يتم نقلها بسيارات مجهزة حسب درجة حرارة محددة وإيصالها إلى المختبر المخصص لذلك بمدينة الدمام، ويتم ظهور النتائج المخبرية خلال 24 ساعة من وقت أخذ العينة للمستفيد، مضيفة أنه لا يزال المشروع يعمل في الفترتين حيث تكون الصباحية من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، والفترة المسائيّة من 4 مساءً حتى 12 منتصف الليل، مشيرةً إلى أن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة ما بين 4 إلى 6 دقائق، وذلك من خلال 12 غرفة "مسار فحص" تعمل 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً، وتم تخصيص خدمة تواصل "عن بعد" مع موظفين ممارسين للغة الإشارة خدمةً لضعاف السمع من خلال تثقيفهم بآلية الفحص والإجابة على استفساراتهم في المركز بشكلٍ مباشر للتأكد من وصول المعلومات الصحيحة لكافة فئات المجتمع.

وأكدت صحة الشرقية على الأشخاص الذين لا يشكون من أعراض عليهم أن يتقدمون بطلب الفحص عن طريق مركز "تأكد" إذ تم تخصّصيها لمن ليس لديهم أعراض مشيرةً لحصولهم على خدمة الفحص يتطلب حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي"، وأن من ظهرت لديه أعراض الفيروس عليه أن يتوجه إلى عيادات "تطمن".