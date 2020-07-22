رفحاء تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل رفحاء أعلى درجات الحرارة غدًا في المملكة حيث من المتوقع أن تصل إلى 48 مئوية في حين تكون 47 في حفر الباطن.

فيما ستسجل كل من المدينة المنورة وسكاكا 46 درجة، في حين ستصل درجة الحرارة إلى 45 في وادي الدواسر والأحساء وعرعر والعلا.

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أما أدنى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فسوف تكون في كل من طريف والقريات حيث تسجلان 23 درجة بكل منهما.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

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