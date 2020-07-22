وزارة الحج: إجراء فحص كورونا للمشاركين بخدمة الحجاج من جميع الجهات

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور حسين الشريف، أن الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا سوف يتم تطبيقها على كل المشاركين في خدمة الحجاج من جميع الجهات.

وأوضح في مداخلة مع قناة السعودية أن المشاركين من الأمن العام أو من العاملين المباشرين للحجاج أو العاملين الإداريين سوف يتم الكشف عليهم، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد تمامًا.

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وأشار إلى أنه تم توزيع الحجيج على أفواج كل فوج يضم 20 شخصًا على رأسهم ممارس صحي، إضافة إلى قائد الفوج ومساعد القائد، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص سيتم الكشف عليهم أيضًا وتطبيق الإجراءات بحقهم مثل الحجاج تمامًا.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أوضحت في وقت سابق أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ، إذ صدرت الموافقة الكريمة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30% فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقد تم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية؛ وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.

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