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شاهد.. مراسل الإخبارية كاد يفقد وعيه على الهواء بسبب الإجهاد الحراري
متابعات الخليج 365 - الرياض
كاد مراسل الإخبارية في جدة عبدالله الغامدي أن يفقد وعيه ويسقط على الأرض أثناء تقديمه أحد التقارير على الهواء مباشرة.
وأثناء لقائه مع أحد الضيوف في نشرة النهار، بدأ الغامدي يفقد توازنه، ولولا أن الضيف أمسك به لسقط على الأرض؛ ما اضطر القناة إلى الخروج بفاصل إعلاني ريثما يتم الاطمئنان عليه.
وبعد وقت وجيز عاد الغامدي إلى البث المباشر، وطمأن الجميع على صحته، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة لامست الـ50 مئوية هذا اليوم ما سبب له هذا الأمر.
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