أمير تبوك: رئاسة الملك سلمان مجلس الوزراء من المستشفى طمأنت الشعب والعالم

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - تبوك

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء يوم أمس من المستشفى التي يجري فيها بعض الفحوصات الطبية طمأنت الشعب والعالم، كما يعكس هذا الأمر إصرار خادم الحرمين وحرصه على ألّا يتعطل موعد الجلسة.

جاء ذلك خلال رئاسته اليوم، الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني ومحافظي المحافظات والوكلاء المساعدين.

واستهل سموه الاجتماع قائلًا: نحمد الله سبحانه وتعالى أن أمتعنا ليلة البارحة بمشاهدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء من مقر إقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي؛ وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين طمأن العالم كله وبلاده وشعبه.

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وتابع أن هذا الأمر يدل على نوعية هذا الرجل – خادم الحرمين – وعلى إصراره بألّا يتغير موعد جلسة مجلس الوزراء، وأن ينعقد في موعده حتى لو كان بالمستشفى، وهذه رسالة لكل محب ولكل مواطن والذين أبدوا مشاعرهم الصادقة تجاهه رعاه الله، سائلًا سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سمو ولي العهد.

بعد ذلك اطلع أمير تبوك، على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكدًا أن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – هي خدمة متابعات الخليج 365 والعمل المستمر لتحقيق مطالبه.

وأشار إلى أهمية أن يشعر متابعات الخليج 365 بأن المحافظ والمحافظة معنيين به وبخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة له لافتًا إلى أهمية تواصل المحافظ بأبناء المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم ومشاركتهم اجتماعيًا مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عددًا من المواضيع، ووجه سموه الجهات المختصة بالإمارة لدراستها والعمل على تحقيقها، وفي الختام سأل سموه المولى القدير بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده – حفظهما الله.

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