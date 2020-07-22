، مستشفى خميس مشيط العام يستأصل ورمًا خبيثًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لسيدة كانت تعاني من ألم في القولون الأيسر

أجرى فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام، عملية بالمنظار لمريضة تعاني من ورم غير حميد.

في البداية حضرت المريضة للمستشفى وهي تعاني من ورم في القولون الأيسر، وأجريت لها الفحوصات والأشعة اللازمة، وتنويم المريضة في وحدة جراحة المناظير.

وقام الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة والمناظير، الدكتور محمد الزهراني وفريقه، ومشاركة طبيب التخدير الدكتور طارق بركات وفريقه، بتحضير المريضة لإجراء العملية.

بعد ذلك تم استئصال القولون السيني مع الورم بالمنظار وبدون شق جراحي، في عملية استغرقت خمس ساعات.

وتم نقل المريضة لقسم التنويم العادي وبدأت في تناول السوائل وصحتها مستقرة - ولله الحمد -.