- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي للهجن إطلاق سباق المفاريد 2020 في نسخته الأولى خلال الفترة 1 - 2 محرم 1442هـ الموافق 20 - 21 أغسطس المقبل، وذلك في 6 ميادين بالمملكة.
وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أن سباق المفاريد سيقام في كل موسم رياضي؛ إذ يأتي إعلان سباق المفاريد 2020 ضمن إستراتيجية الاتحاد لدعم الميادين ورياضة الهجن.
وسيكون مجموع أشواط السباق 300 شوط بجوائز تقدر بأكثر من نصف مليون ريال في الميادين التالية: الطائف بعدد 80 شوطًا، وميدان تبوك بعدد 60 شوطًا، وكل من ميادين حائل ونجران والرياض وميدان الجزيرة بالأحساء بعدد 40 شوطًا لكل ميدان.
يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أعلن قبل أيام أنظمته ولوائحه الجديدة التي بدأ بتطبيقها في تاريخ 28 ذي القعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو 2020م؛ حيث يعد سباق المفاريد 2020 أول سباق تطبق من خلاله الأنظمة واللوائح.
الاتحاد السعودي للهجن
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 06:16 PM
أعلن الاتحاد السعودي للهجن إطلاق سباق المفاريد 2020 في نسخته الأولى خلال الفترة 1 - 2 محرم 1442هـ الموافق 20 - 21 أغسطس المقبل، وذلك في 6 ميادين بالمملكة.
وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أن سباق المفاريد سيقام في كل موسم رياضي؛ إذ يأتي إعلان سباق المفاريد 2020 ضمن إستراتيجية الاتحاد لدعم الميادين ورياضة الهجن.
وسيكون مجموع أشواط السباق 300 شوط بجوائز تقدر بأكثر من نصف مليون ريال في الميادين التالية: الطائف بعدد 80 شوطًا، وميدان تبوك بعدد 60 شوطًا، وكل من ميادين حائل ونجران والرياض وميدان الجزيرة بالأحساء بعدد 40 شوطًا لكل ميدان.
يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أعلن قبل أيام أنظمته ولوائحه الجديدة التي بدأ بتطبيقها في تاريخ 28 ذي القعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو 2020م؛ حيث يعد سباق المفاريد 2020 أول سباق تطبق من خلاله الأنظمة واللوائح.
، في نسخته الأولى.. الاتحاد السعودي للهجن يطلق سباق المفاريد 2020 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في نسخته الأولى.. الاتحاد السعودي للهجن يطلق سباق المفاريد 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.