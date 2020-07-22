شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يجري اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمني اتصالاً هاتفياً، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

Advertisements اطمأن خلاله على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين.. متمنياً له دوام الصحة والعافية. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لرئيس الجمهورية على مشاعره الأخوية الصادقة.

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