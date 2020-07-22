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وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع وزيرا خارجية الهند وبنجلادش

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا اليوم بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى المستجدات على الساحة الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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