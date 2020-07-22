شكرا لقرائتكم بيان كويتي عاجل : الشيخ صباح يغادر غدًا إلى أمريكا لاستكمال علاجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-22 بيان كويتي عاجل : الشيخ صباح يغادر غدًا إلى أمريكا لاستكمال علاجه بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements يغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فجر الغد إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة قبل أيام. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله إن الشيخ صباح الأحمد سيغادر فجر يوم غدٍ الخميس متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على مشورة الفريق الطبي المعالج لسموه؛ وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان كويتي عاجل : الشيخ صباح يغادر غدًا إلى أمريكا لاستكمال علاجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.