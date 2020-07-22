فيديو.. رئيس أوكرانيا ينهي قصة أغرب حادث احتجاز رهائن في العالم

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

توصل رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إلى اتفاق مع رجل مسلح احتجز أكثر من 12 رهينة في حافلة في مدينة لوتسك، ينص على مشاهدة فيلم وثائقي مقابل إطلاق سراح الجميع.

وكان المحتجز قد طلب من الرئيس أن يأمر الشعب بنفسه بمشاهدة الفيلم الوثائقي أبناء الأرض Earthlings، وهو يتحدث عن حقوق الحيوان، وبعدما قام زيلينسكي بذلك، أوفى الجاني بجزئه من الاتفاق.

وقالت الشرطة إن الجاني يُدعى ماكسيم كريفوش، 44 عامًا، وُلد في روسيا، وأثار حادث الاختطاف المواجهة بينه وبين الشرطة، وألقى متفجرات من النافذة كما أطلق عدة طلقات على طائرة دون طيار.

وقال مكتب الرئيس إن زيلينسكي تحدث إلى خاطف الرهائن لعدة دقائق، وحثه على إطلاق سراح المصابين، وهم امرأة حامل وطفل ومسنة، مقابل تنفيذ طلبه وتسجيل فيديو يحث الشعب فيه على مشاهدة الوثائقي، بحسب صحيفة star tribune.

Advertisements

ونشر رئيس أوكرانيا رسالة فيديو عبر صفحته على فيسبوك قال فيه: أحث الأوكرانيين على مشاهدة فيلم Earthlings، وهو وثائقي أمريكي صدر عام 2005 يفضح استغلال البشرية الوحشي للحيوانات، ويجب على الجميع مشاهدته.

وبعد نصف ساعة من نشر الفيديو، أطلق المختطف سراح الرهائن جميعهم، وسلم نفسه للشرطة.

وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن كريفوش قد أُدين مرتين بتهم تتعلق بالسطو والاحتيال والتداول غير المشروع للأسلحة، وقضى ما مجموعه 10 سنوات خلف القضبان.

وذكرت أنه كان ناشطًا في مجال حقوق الحيوان وساعد في حماية الكلاب الضالة،

وقال بعض الرهائن المفرج عنهم للصحافيين إنه عاملهم معاملة جيدة وطلب منهم فقط التزام الهدوء.

المزيد

جديد الأخبار