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التجارة تستدعي 194 Sierra وSilverado لخلل نظام الفرامل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 194 مركبة من نوع جمس وشيفروليه موديل 2019 لوجود خلل فني بها؛ داعية مُلاك هذه المركبات إلى مراجعة الوكيل لإصلاح الخلل الفني مجانًا.
وقالت الوزارة إن طلب الاستدعاء تضمن 145 مركبة من نوع GMC Sierra و49 مركبة من نوع شيفروليه Silverado لاحتمالية تعطل نظام مساعد الفرامل الإلكتروني للمركبة قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث.
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