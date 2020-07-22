شخبوط بن نهيان يدعم مرشح السعودية لرئاسة التجارة العالمية

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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في بادرة غير مستغربة من أبناء الإمارات تجاه أشقائهم في السعودية، حيث يستمد الشعبان قوتهما من التعاضد والتلاحم بينهم وبين قيادتهم، أعلن سفير دولة الإمارات في المملكة شخبوط بن نهيان دعمه لمرشح المملكة المستشار محمد التويجري لموقع مدير منظمة التجارة العالمية.

وقال شخبوط بن نهيان عبر حسابه في «تويتر»: يدًا بيد ندعم بكل قوة مرشح المملكة، المستشار محمد التويجري لموقع مدير منظمة التجارة العالمية، مرشح المملكة هو مرشح الإمارات.

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