- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم جازان تسجل 142 حالة كورونا جديدة وتعافي 108 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جازان تسجل 142 حالة كورونا جديدة وتعافي 108
بلغ إجمالي الإصابات بالمنطقة 4695 حالة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
سجلت منطقة جازان، 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 9 مدن، حيث سجلت جازان 79 إصابة، وأبو عريش 25 إصابة، وبيش 16 إصابة، وصبيا 7 إصابات، وفيفاء 5 إصابات، والعيدابي 5 إصابات، والطوال 3 إصابات، والدائر إصابة واحدة، والدرب إصابة واحدة.
من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 108 حالات شفاء، بينما تم تسجيل حالتين وفاة في كل من جازان، وبيش.
إجمالي حالات كورونا في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 4695 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 3430 حالة، وبلغ عدد الوفيات 55 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1210 حالة.
إجمالي حالات كورونا في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 258156 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 210398 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2601 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 45157 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2143 حالة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر جازان تسجل 142 حالة كورونا جديدة وتعافي 108 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.