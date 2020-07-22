أحداث مسلسل الميراث الحلقة 104 ابراهيم بيطلب أيد حور من جويريه

منصور بيخبر أخواته أن هذا الطفل سوف يأخذ كل الميراث وحلالكم وهيطردكم من منزلكم وأنتوا مش قادريت تفعلوا شئ وأخركم المشاهده فقط، وهددهم بأن والادهم يجب أن يعلم.

خديجة بتتحدث مع أبنتها سحر عن طلال وتخبرها بأنه ليس مناسب لنا فنحن نعمل عندهم وهو لن ينظر اليكي، وسحر بتلومها وبتقولها عرفت ده وفوقتنى عهود وعلمت أنا بنت مين وأهلي شغالين أيه.

فهد بيدخل على منصور في غرفته ويحاول يقنعه بأنه يأخر فكره أن والده يعلم بهذا الخبر حاليا، لانه سوف يلوم أخيه بدر على أنه خبى هذا الخبر عنه.

ولكن منصور لم ينصت لكلامه ويريد أن يحفظ حقه من الميراث عكسهم الذين يأخذون كل شئ ببساطه.

هبة بتتحدث مع صديقتها رانيا وبتحاول تفهم منها شعورها أيه لما أمها وأبوها أنهوا العلاقه وحدث الطلاق بينهم لكن رانيا تخبرها أن أصعب أحساس هو زواج أمها مره أخري من رجل غريب.

منصور بيتقابل مع ياسمين في الكافيه وبيستفسر منها عن سبب كذبها عليه ، وهي لا تعلم عن ماذا يتحدث وما هو الشئ الذي كذبت عليه فيه.

ولكن منصور بيخبرها أن خالتها حامل وانها كانت تعلم ولم تخبره وياسمين تنصدم من الخبر وهو لم يصدقها ويعتقد انها كانت تعلم.

شهد بتقوم بأرسال تسجيل صوتي لفهد بتسأله عن ماذا كان يفعل زيد عنده في الكافيه، وهو يقوم برؤية الرساله ولم يرد عليها فتتعصب وتقوم بعمل بلوك له بسبب استفزازه.

شهد بتذهب الي زيد في الشركه وبتسأله عن ماذا كنت تفعل في الكافيه وأنت تعلم أن هذا الكافيه تابع لعدوك، وليه سألتني وقتها عن أني كنت أعرف من صاحب هذا الكافيه أو لا اعرف.

وهو بيرد عليها ويقول لها أنه كذبت عليه وكنتي تعلمين من هو صاحبه .

ياسمين تقوم بالخناق مع ديما بسبب كذبها عليها وعدم اعترافها بأنها كانت حامل، وأنها أخر من يعلم وأصبحت في أعين منصور كاذبة بالظلم.

ولماذا اخبرتي بدر ولم تخبريني فترد عليها ديما وتبرر لها بأن لدر كان سيعطيها حقنه وهي تخاف أن تضر الجنين فلهذا أخبرته.

وفي النهاية اخبرتها ياسمين بأنها يجب أن تقوم بأخبار ماجد لأن أولاده أصبحوا جميعهم يعلمون الأن والافضل أنه يعلم منك اولاً

وفي المشهد الأخير كان هناك اجتماع في المنزل بين جويريه وفارس وابراهيم بخصوص الشركه وتدخل عليهم حور بالصدفه .

يستغل ابراهيم هذه الفرصه ويقوم بطلب الزواج من حور ويخبر جويريه ولكن جويريه تنصدم من الخبر .

وبتنتهي أحداث الحلقه 105 من مسلسل الميراث على هذا المشهد.