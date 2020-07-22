السعودية .. تنقية القرآن الكريم من آياته الخاطئة بسبب الرسم العثماني

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:12 مساءً - نشرت صحيفة إيلاف السعودية مقالا بعنوان ” دعوة لإعادة كتابة القرآن من جديد”، وأن الرسم العثماني لا يواكب العصر حاليا، منوهة بحسب ما جاء في المقال أن هذا يتماشي مع النهضة التي يتبناها ولي العهد السعودي في البلاد.

وأضافت الصحيفة أنه من أهم التغييرات التي حصلت من خلال فيروس كورونا في المحور الإيماني الإسلامي، هي إبعاد الصلاة عن الصفوف المتراصة المألوفة شرعيا وفقهيا، ولكن لضرورات حياتية أبيحت أداء الصلاة من قبل المصلين بعيدا عن بعض، رغم أنها مخالف للنصوص، وكذلك منعت الصلاة الجماعية في المساجد، ومنعت أيضا إقامة صلاة الجمعة وصلاة العيد، وذلك تجنبا لمنع نقل العدوى.

وأشارت إلى أن مساحة من المرونة الفقهية والسماح الشرعي برزت وفرضت نفسها في واقعنا الإسلامي الراهن، وهي تحدث لأول مرة في التاريخ منذ خلافة الراشدين، وهذه المرونة سمحت بإحداث تغييرات نوعية في أداء الشعائر والممارسات، وحتى في العبادات.

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وتابعت الصحيفة في مقالها : وكبادرة أولية، ونتيجة للتغييرات التي حدثت والتي لاحقت الوقائع التي أفرزها وباء كورونا أن أولى المسائل التي ندعو لها هي إعادة النظر في كتابة القرآن الكريم، لأن الرسم العثماني المكتوب به لا يصلح لأمة الإسلام في العالم المعاصر، وخاصة للمسلمين من غير العرب.

ونوّهت أنه يوجد إحراج ملحوظ في لفظ الكلمات المرسومة بشكلها الخاطيء عن الرسم الإملائي الصحيح، ورغم دفاع أهل االسنة والجماعة على قدسية الرسم العثماني في المصحف الشريف إلا أن السند لهذه القدسية غير منطقي ولا عقلاني.

وأوضحت أنه لاشك فإن عاتق هذه المهمة تقع على المملكة السعودية بملكها وولي عهدها، خاصة وأنهما يتبنيان خططا وبرامج عمل لتحديث المملكة من جميع أوجهها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية الدينية، ولهذا نرى أن الظروف مؤاتية لتبني إعادة طبع القرآن المجيد برسم جديد بعيدا عن الأخطاء والمقاصد غير المفهومة للكلمات التي كتبت بشكل خاطيء.