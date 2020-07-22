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بيان عاجل من الديوان الملكي .. الموت يفجع السعوديين

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:12 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار 885 زيارة

أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانًا ظهر اليوم الأربعاء يعلن فيه عن وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز.

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وجاء نص البيان- حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”- كالتالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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