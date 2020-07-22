محمد بن مسعود - الدمام - استعرض عبر اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن. واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 05:32 PM استعرض عبر اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية Advertisements وزير الخارجية يبحث مع نظيره البنجلاديشي سبل تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية يبحث مع نظيره البنجلاديشي سبل تعزيز التعاون المشترك أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن. واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية يبحث مع نظيره البنجلاديشي سبل تعزيز التعاون المشترك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره البنجلاديشي سبل تعزيز التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.