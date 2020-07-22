، روسيا وتركيا تتفقان على التوصل لوقف مستمر لإطلاق النار في ليبيا ،

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الأربعاء)، أن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا.
وذكرت الوزارة أن تركيا وروسيا اتفقتا في محادثات في أنقرة على مواصلة الجهود المشتركة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وتدرسان تشكيل مجموعة عمل مشتركة؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن أنقرة وموسكو اتفقتا أيضًا في المحادثات على إتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وحثتا الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المعونات العاجلة لمستحقيها.
روسيا وتركيا تتفقان على التوصل لوقف مستمر لإطلاق النار في ليبياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-22
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الأربعاء)، أن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا.
وذكرت الوزارة أن تركيا وروسيا اتفقتا في محادثات في أنقرة على مواصلة الجهود المشتركة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وتدرسان تشكيل مجموعة عمل مشتركة؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن أنقرة وموسكو اتفقتا أيضًا في المحادثات على إتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وحثتا الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المعونات العاجلة لمستحقيها.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:31 PM
تدرسان تشكيل مجموعة عمل مشتركة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الأربعاء)، أن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا.
وذكرت الوزارة أن تركيا وروسيا اتفقتا في محادثات في أنقرة على مواصلة الجهود المشتركة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وتدرسان تشكيل مجموعة عمل مشتركة؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن أنقرة وموسكو اتفقتا أيضًا في المحادثات على إتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وحثتا الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المعونات العاجلة لمستحقيها.
، روسيا وتركيا تتفقان على التوصل لوقف مستمر لإطلاق النار في ليبيا ،
المصدر : الخليج 365
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