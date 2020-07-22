شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح والأتربة المثارة على محافظات ومراكز الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا حول استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة الساعات المقبلة على عدد من محافظات ومراكز الرياض. أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا حول استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة الساعات المقبلة على عدد من محافظات ومراكز الرياض. وشملت الحالة المراكز والمحافظات الاتية:"الدرعية - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - شقراء - عفيف - وادي الدواسر". وتنتهي الحالة الساعة: 01:00 ص الخميس الموافق 02-12-1441

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