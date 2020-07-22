رصد حالات مصابة بكورونا في مركز تسوق شهير في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): قاد بلاغ قدمه مواطن فرق بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة لرصد حالات مصابة بكورونا داخل مركز تسوق شهير. قاد بلاغ قدمه مواطن فرق بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة لرصد حالات مصابة بكورونا داخل مركز تسوق شهير. وأعلنت أمانة المحافظة أنه تم إغلاق المركز لكونه لم يلتزم بالاجراءات الاحترازية للحد والوقاية من فيروس كورونا الجديد. وناشدت الأمانة الجميع بالإبلاغ في حال رصد أى ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

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