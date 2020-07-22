شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الاتصالات: بعد جائحة كورونا سوف نصبح عالما رقميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال وزير الاتصالات؛ عبدالله السواحه، اليوم الأربعاء، إن العالم بعد جائحة فيروس كورونا سيصبح عالمًا رقميًا.
وأكد "السواحة" على أن الرقمية ستفتح الكثير من الأبواب خاصة أمام المرأة، قائًلا أن العالم الرقمي هو شريان الحياة لأطفالنا.
وأشار إلى أن المملكة وقادة الاقتصاد الرقمي سيعودون العالم إلى مساره الصحيح.
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