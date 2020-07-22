بالفيديو.. صعوبات تطبيق قرار توطين مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف طبيب صيدلي، اليوم الأربعاء، عن صعوبات تطبيق قرار توطين مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في المملكة.

وأوضح الطبيب الصيدلي الشاب عبد الله العبدلي، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية"، أن الصعوبات تتمثل في ساعات العمل الطويلة، وأن الرواتب ليست مناسبة لما يبذلونه من جهد، كما أن ليس هناك تدريب وتطوير مثل الذي يتم في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن سيكون هناك إقبالًا كبيرًا من الخريجين الصيادلة للعمل في المجال؛ فهناك آلاف الصيدليات بالمملكة وحوالي 100 شركة، ولكن العقوبات أنه ليس هناك آلية واضحة تغلق بعض الثغرات التي يستغلها بعض الموجودين في القطاع الخاص.