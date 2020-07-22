شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مراسل الإخبارية يفقد توازنه ويسقط على الهواء مباشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أظهر مقطع فيديو، سقوط مراسل قناة الإخبارية عبدالله الغامدي في جدة، على الهواء مباشرة.
وأوضح الفيديو، لحظات استضافة "الغامدي" لأحد الضيوف وتوجيه سؤالًا له، قبل أن يسقط من شدة حرارة الشمس ويُسنده الضيف.
وعاد عبدالله الغامدي، وطمأن المشاهدين وطاقم العمل في "الإخبارية" على سلامته.
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