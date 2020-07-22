شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استعدادات طبية خاصة في المدينة المنورة بالتزامن مع موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تقدم المحاجر الطبية في المدينة المنورة، خدمات واسعة للحفاظ على صحة المرضى والمواطنين والمقيمين؛ إثر فيروس كورونا المستجد ، فيما بدأت المحاجر استعدادات خاصة بالتزامن مع موسم الحج 1441هـ.

وسلّط تقرير تليفزيوني الضوء على الرعاية الطبية في أحد المحاجر الطبية المجاورة للمسجد النبوي الشريف، إذ أكد المدير الطبي للمحاجر الصحية في المدينة المنورة، على استمرار تقديم الخدمات الصحية وأن حالات جميع النزلاء مستقرة.

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وأشار إلى أنه تم تقليص المحاجر الصحية في المنطقة، وتم الاعتماد على العزل المنزلي والرهان على وعي المواطنين والمقيمين، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق التطبيقات المخصصة لذلك.

وأفاد بأن الأطباء والممرضين لا زالوا بنفس الحماس للعمل وتقديم الخدمات للنزلاء، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح مراسل الإخبارية، استعدادات إمارة منطقة المدينة المنورة بالتزامن مع بداية شهر ذي الحجة، إذ أن الاجتماعات لا زالت مستمرة لتسهيل عملية دخول الحجاج وفقًا للإجراءات الصحية الملائمة.