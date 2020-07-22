بالفيديو.. أمطار وحبات برد تتساقط على شفا الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): وثق مقطع فيديو الأجواء التى شهدها مركز شفا بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء. وثق مقطع فيديو الأجواء التى شهدها مركز شفا بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء. وأظهر المقطع حبات برد صغيرة وأمطار هطلت على أنحاء مختلفة في المركز. يذكر أن الهيئة العامة للارصاد نبهت اليوم باستمرار هطول الأمطار الرعدية على الطائف حتى الساعة الثامنة مساءً.

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