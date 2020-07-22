بالفيديو.. تعرف على تعامل فريق الإستجابة للحوادث البيئية مع تلوث الزيت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مقطع فيديو لكيفية تعامل فريق الاستجابة للحوادث البيئية مع التلوث بالزيت. وثقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مقطع فيديو لكيفية تعامل فريق الاستجابة للحوادث البيئية مع التلوث بالزيت. وأظهر مقطع الفيديو متابعة الفريق للمنطقة المتضررة من التلوث وتحديد مكانها والمتسبب في ذلك. وتابع المقطع بأن الفريق يقوم بإجراءات السلامة ومنع الدخول للمنطقة، ثم تنظيفها والتخلص من المخلفات الصلبة وإعادتها لطبيعتها.

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