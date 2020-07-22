شكرا لمتابعة خبر عن قصة حالة موظف نقل العدوى لأحد زملائه بالعمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن قصة حالة موظف نقل العدوى لأحد زملائه بالعمل وآخرين داخل بيئة العمل، بعد عودته حيث بادرهم بالسلام والعناق مما تسبب في إصابتهم.

وأكدت وزارة الصحة، أنه؛ " حرصاً على سلامتكم توقفوا عن المصافحة والتزموا بالتباعد الجسدي"، وذلك منعًا لتفشي الجائحة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم، عن تسجيل 2331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.