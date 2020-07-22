شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: 28 يومًا ويدخل موسم سهيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن موسم سهيل الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع سيحل علينا بعد 28 يومًا

ونشر خالد الزعاق، مقطع فيديو، يُشير فيه إلى أن أول 13 يومًا من موسم سهيل يتبع موسم القيظ؛ ولذلك يُسميه العامة "قويضة سهيل " .

وأضاف: منتصف شهر مُحرم يدخل علينا النجم الثاني من نجوم سهيل، وخلال هذه الأيام نبدأ نشاهد كوكب عطارد في الجهة الجنوبية الشرقية من السماء.