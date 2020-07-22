شكرا لمتابعة خبر عن 4 خطوات لإستخراج رخصة قيادة بدل فائد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الإدارة العامة للمرور الخطوات الأربعة لإستخراج رخصة قيادة بدل فائد والذي كان ردا على استفسار لأحد المستفيدين. كشفت الإدارة العامة للمرور الخطوات الأربعة لإستخراج رخصة قيادة بدل فائد والذي كان ردا على استفسار لأحد المستفيدين. وجاء استفسار لأحد المواطنين عبر حساب الإدارة على "تويتر" « السلام عليكم.. رخصتي ضاعت هل أقدر استخرج بدل فاقد؟، إيش الأوراق المطلوبة؟، وكيفية التقديم؟». وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «وعليكم السلام، الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك».

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