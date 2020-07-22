شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تُودع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إيداع مليار و 600 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة.

وأوضح وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي، إبراهيم المبارك، أن الإيداع يشمل المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأكد، في بيان له اليوم، أنه تم إيداع تلك المبالغ في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.