وفاة الشيخ العقيد محمد مران بن قويد في السعودية - شاهد

أعلنت وسائل إعلام سعودية محلية اليوم الاربعاء عن وفاة الشيخ العقيد محمد بن مران بن قويد تاركا خلفه إرثا أخلاقيا كبيرا بين قبيلة الدواسر التي نعته في بيانات رسمية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت قبيلة الدواسر في بيان لها: ببالغ الحزن والمواساة ننعي الجميع في وفاة الشيخ محمد بن مران بن قويد، مضيفة : “نسأل الله جل وعلى في هذه الأيام المباركه ان يتغمدك بواسع رحمته”.

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كما دعت قبيلة الدواسر في بيانها على تويتر، أن يجعل الله قبر الشيخ محمد بن مران قويد، روضة من رياض الجنة، مقدمة التعازي إلى قبيلة الدواسر عامة، وآل قويد بشكل خاص ولجميع محبيه.

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وكتب الإعلامي عبدالعزيز الدليحي: رحم الله الفقيد محمد بن مران بن قويد رحمة واسعة وتجاوز عنه، ونعم الرجل جمع الخلق النبيل والطيب ومكارم الأخلاق وكسب احترام ومحبة كل من عرفه.

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بدوره، قال فالح بن راجس بن نبجان عضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية: بقلوب يملؤها الأسى والحزن نعزي انفسنا وقبيلة الدواسر عامه في وفاة الشيخ الدكتور محمد بن مران بن قويد.

وكان الدكتور محمد بن قويد الدوسري، قد أقام حفلا لتكريم مشرفي سنابات القبائل المشاركين في مبادرة عفو، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الإعلام الجديد على مستوى القبائل في غرس الولاء للوطن وخدمة قضايا المجتمع.

وشكل خبر وفاة محمد بن مران بن قويد صدمة لمحبيه، علما أنه أحد أمراء وكبار قبيلة الدواسر، إذ نذر نفسه للمبادرات الخيرية والعمل الإنساني ومساعي الصلح وصاحب مبادرة عفو الخيرية لحقن الدماء، ويعد فقده كبير على الدواسر والوطن.