هل ستطبَّق ضريبة الدخل في المملكة؟.. وزير المالية يجيب

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أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد لها ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكنه لا يستبعد أي شيء.
وأوضح، في حديث لوكالة “رويترز” اليوم (الأربعاء)، أن بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.
وأشار إلى أن الوزارة تنظر في خصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم، وطرح بعض الشركات في السوق المالية في 2020 – 2021.
وشدد على أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر الماضي سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.
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