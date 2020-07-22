لمن فقدوا وظائفهم.. شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل بـ50 ألف ريال

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على تمويل بحد أقصى 50 ألف ريال لمن فقدوا وظائفهم ضمن برنامج التمويل متناهي الصغر لأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن هذا البرنامج يهدف لتقديم قروض بدون فوائد عن طريق شركاء التمويل متناهي الصغر وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، وكذلك القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن شروط الحصول على تمويل متناهي الصغر تتمثل في:

1-أن يكون المستفيد سعودي/ة الجنسية أو تكون أمًّا لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية.

2-أن يكون عمره من 18 سنه إلى 60 سنة وأن يكون قادرًا على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية.

3-أن يلتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع.

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4-أن تكون حالته الائتمانية مناسبة.

5-أن يكون مقر إقامته الدائم في نطاق عمل الجهة.

6-اجتيازه للمقابلة الشخصية.

7-بالإضافة لشروط الجهات المتعاونة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن متطلبات التقديم للحصول على التمويل متناهي الصغر تتضمن : «الهوية الوطينة - العنون الوطني- رقم حساب الآيبان - الجوال المسجل في أبشر».

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