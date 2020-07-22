«إتمام»: اعتماد 59 مخططًا بمساحات تجاوزت 144 مليون م2 خلال النصف الأول من 2020

اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» التابع لوزارة الإسكان 59 مخططًا خلال النصف الأول من عام 2020، بمساحات تجاوزت 144 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.

وأنجز المركز خلال النصف الأول من 2020 ضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 16609 وحدة، كما تم إصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصلت إلى 68 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 173 صكًا، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بواقع 3837 عاملًا على مشاريع الوزارة.

ومن إنجازات المركز في النصف الأول 2020 على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين، تم تفعيل خدمة طلب تأييد العمالة وإطلاق تطبيق إتمام، كما تم الانتهاء من تطوير منصة قاعة المعرفة، أيضًا تفعيل خدمة الرهن وفك الرهن وإطلاق خدمة اعتماد نظام تقنية البناء وتمويل المصانع، كما تم إطلاق خدمة الشراكة مع وزارة الإسكان، وتطوير خدمة لجنة البيع على الخارطة على منصة إتمام، وإطلاق خدمة اعتماد شبكة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وإطلاق خدمة حجز موعد للمطورين العقاريين، كما تم إطلاق مكتبة المطورين العقاريين.

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يُذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، اعتمد مؤخرًا مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» بشكل رسمي مركزًا ذا كيان مستقل، ويعد المركز أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة؛ لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب؛ ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

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