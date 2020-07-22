بالفيديو.. مسؤولو الجامعات المستقلة يوضحون المكاسب التعليمية والتنظيمية

كشف مسؤولون جامعيون عن الآثار والمزايا المرتقبة بعد صدور الأمر الكريم باستقلال 3 جامعات (الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والإمام عبدالرحمن بن فيصل) وفق نظام الجامعات الجديد؛ وذلك وفق مقطع فيديو (نشره مركز التواصل الحكومي على تويتر) بمشاركة المسؤولين في الجامعات الثلاثة التي تضمنتها المرحلة الأولى.

وخلال المقطع تحدث رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ووكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلمان، مؤكدين أن القرار سيضمن العمل بمرونة وشفافية ومسؤولية منضبطة، وأن اللوائح العامة يضعها مجلس شؤون الجامعات، ثم تضع الجامعات الثلاث قواعد تنفيذية.

الاعتماد الذاتي لتوفير الميزانية

وأشاروا إلى أن الاستقلال الإداري والهيكلي يعني أن تختار الجامعة الهيكل الإداري وفقًا لاحتياجاتها التطويرية اللازمة لمسيرتها الأكاديمية والاستقلال المالي. وهذا يعني الاعتماد الذاتي في توفير جزء كبير من ميزانيتها، وأن القرار سيُسهم في تسريع إجراءات إقرار البرامج الدراسية وإشراك قطاعات العمل في اتخاذ القرار عبر المجالس الاستشارية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية.

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ومن شأن هذه الخطوات أن تعطي مرونة ومساحة أكبر للجامعة في رسم سياساتها الداخلية من النواحي المالية والإدارية والأكاديمية، كما ستسهم في تنمية وتعزيز الموارد وسوف تصبح للجامعة استقلالية أيضًا في تعزيز برامجها ومشاريعها.

عدم المساس بالمجانية

إلى هذا أكدت وزارة التعليم أن استقلال الجامعات الثلاثة لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع مراحل البكالوريوس، كما لم يتطرق نظام الجامعات إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة، مؤكدةً استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد أعلن صدور الأمر الكريم باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد.

وقال الوزير آل الشيخ، عبر حسابه بتويتر: «أتقدم بالشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله– بصدور الأمر الكريم على مسار استقلال ثلاث جامعات: الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميُّز والجودة والتطوير».