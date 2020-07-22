وزارة الصحة: موظف ينشر كورونا في بيئة عمله بسبب «عادة اجتماعية»

كشفت وزارة الصحة، أن أحد الموظفين، في أول يوم من عودته للعمل، بادر زملاءه بالسلام والعناق، تعبيرًا عن شوقه لهم، مشيرة إلى أنه تسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا لأحد زملائه وآخرين في بيئة عمله؛ حيث طالبت الوزارة بضرورة التوقف عن المصافحة والالتزام بالتباعد الجسدي والمحافظة على لبس الكمامة.



وسجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 258156، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 210398، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2601 حالة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة، و3139 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر»، ومنصتها التوعوية دليلًا شاملًا لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا كوفيد – 19، تضمن الدليل تعريفًا بالحالات التي تستدعي العزل المنزلي «تأكد الإصابة/ الاشتباه في الإصابة»؛ حيث أكدت إلزامية العزل المنزلي لكل من تظهر عليه الأعراض الإصابة بفيروس كورونا.

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