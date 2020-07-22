أوكرانيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول.. وتحدد موعد التطبيق

مدة إقامة لا تتجاوز 90 يومًا..
أعلنت أوكرانيا إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول اعتبارا من 1 أغسطس، وبمدة إقامة لا تتجاوز 90 يومًا.
وقالت السفارة الأوكرانية لدى المملكة «صدر المرسوم الرئاسي بشأن إعفاء المواطنين السعوديين والعمانيين عن التأشيرات الأوكرانية، وذلك اعتبارًا من 01 أغسطس عام 2020م».
وبموجب هذا القرار يمكن للسياح والزوّار من السعوديين السفر إلى أوكرانيا دون تأشيرة مسبقة والحصول عليها من المطار مباشرة.
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