بالصور .. نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائدي قوة جازان المعين والسابق

التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة جازان السابق اللواء الركن عبدالله بن محمد الشهراني بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة، وقائد قوة جازان المعين اللواء الركن ماجد بن حمدي الحربي بمناسبة تعيينه قائدًا للقوة، بحضور وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

وثمن نائب أمير المنطقة الجهود والأعمال التي قام بها اللواء الشهراني طوال فترة عمله بالمنطقة، متمنيًا له ولقائد قوة جازان المعين التوفيق في جميع مهام عملهما الجديدة، ونوَّه بالجهود والنجاحات والأعمال المميزة للقوات المسلحة بالمنطقة ومختلف مناطق المملكة خاصةً، في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وعبر قائد قوة جازان السابق، وقائد القوة المعين عن اعتزازهما بخدمة الوطن في منطقة جازان وغيرها من مناطق الوطن، متمنيَيْن التوفيق لمنسوبي القوات المسلحة في القيام بالمهام والواجبات المنوطة بهم، ومعربَيْن عن سعادتهما بلقاء سمو نائب أمير المنطقة، وما استمعا إليه من توجيهات، والمتابعة الدائمة التي تلقاها القوات المسلحة بمنطقة جازان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه.