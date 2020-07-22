شرطة الرياض تطيح بـ12 وافدًا سرقوا بطاريات وقواطع ومواد كهربائية

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكوَّن من «اثني عشر وافداً، من الجنسيتين الباكستانية والهندية، لتورطهم بارتكاب (48) حادثة تمثلت بسرقة البطاريات والقواطع النحاسية والمواد الكهربائية من غرف تشغيل أبراج شركات الاتصالات واللوحات الإرشادية الضوئية في أحياء (النظيم - والنسيم - والقيروان)».

وذكر الرائد خالد الكريديس أن قيمتها بلغت «864,000» ريال، كما تم ضبط مستودع بحي الرمال شرق الرياض استخدموه لتخزين المسروقات، والعثور على جزء منها وتم استرداده، إضافةً إلى مبلغ مالي قدره «14,000» ريال.

وأوضح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.