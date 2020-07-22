«الزكاة والدخل» تحدد الموعد النهائي في تسجيل ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد إلزامي لإتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل ابتداء من تاريخ 16 أغسطس 2020م.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن خدمة ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد أن الإفراغ العقاري بدون التسجيل في الخدمة قبل تاريخ 16 أغسطس 2020م لا يعفي عقارات الأفراد من الضريبة قبل هذا التاريخ.

ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد قبل 16 أغسطس

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن خدمة ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد متوفرة للاستخدام الآن، وتساعد البائع لمعرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه لضريبة القيمة المضافة، وكذلك تسهل إجراءات الالتزام لدى الهيئة في حال خضوع عقارهم المراد بيعه لضريبة القيمة المضافة.

أما بعد تاريخ 16 أغسطس 2020م، سيكون الشخص ملزمًا بالتسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد كشرط لدى كتابة العدل قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

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علاقة ضريبة القيمة المضافة بالإفراع العقاري

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن سداد ضريبة القيمة المضافة غير إلزامي لإتمام عملية الإفراغ العقاري، موضحة أن سداد الفاتورة قبل الإفراغ هو إجراء اختياري للبائعين للتسهيل عليهم للوفاء بالتزامهم بسداد تلك الضريبة بإقراراتهم بعد إكمال الإفراغ بصورة نظامية.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن سداد ضريبة القيمة المضافة سيكون إلزاميًّا سيكون خلال شهر من صدور إقرار الفترة الضريبية وستطبق الإجراءات النظامية في حال تأخر المكلف في سداد الضريبة.

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