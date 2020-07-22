الرماح يحذر من «وصمة عار» في العمل التطوعي ويحدد 4 صفات للقدوة

حذر المتخصص بالعمل الخيري والمجتمعي المهندس أحمد بن صالح الرماح، قادة الفرق التطوعية من أخذ مكافأة للعمل التطوعي بالنيابة عن الآخرين أو أن ينسب العمل إلى نفسه دون أعضاء فريقه، وقال إن من يفعل ذلك فهو «وصمة عار» على جبين التطوع؛ لكون هذه الأفعال تعارض فلسفة العمل الخيري.

ونوَّه الرماح بأهمية تحمل المسؤولية لدى المتطوع، وأن يكون محترفًا يتطوع لأجل خدمة بلده ومجتمعه لوجه الله –سبحانه وتعالى– وحول أهم صفات القائد القدوة قال: «أولًا أن يكون تعامله واحدًا مع الجميع، ولا يفرق بين أحد من أعضاء الفريق. ثانيًا ألا يكون تعامله فيه مصلحة، بل عملًا خيريًّا صافيًا، ولا يكون فيه تعارض المصلحة. ثالثًا ألا يبحث عن سمعة أو شهرة، وأخيرًا أن تكون المثل الخيري لفريقك في ذوق تعاملك ومصداقيتك وانضباطك».

جاء ذلك خلال محاضرة قدمها الرماح بعنوان «البيئة التطوعية السليمة» ضمن ملتقى «تكامل الشرقية للتطوع الأول» الذي دشنته صاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي آل سعود، مؤخرًا ونظمه منفذو مبادرة «تكامل الشرقية» بالمنطقة الشرقية عبر برنامج القاعة الافتراضية «زووم»، واستمر 4 أيام، والذي يترجم ركائز فكرة التكامل عن طريق ملهمين في القطاع الثالث، وكذلك منصة تتحدث بها الفرق التطوعية عن أعمالها السابقة والقادمة.

وشهد الملتقى مشاركة (32) فريقًا تطوعيًّا قدموا تعريفًا عن فريقهم التطوعي وأبرز أعمالهم ومنجزاتهم، بحضور مميز من محبي العمل التطوعي والمهتمين به من داخل وخارج المملكة تجاوزوا أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.

وقال مؤسس مبادرة «تكامل الشرقية» الأستاذ مشاري الناجم: "حُبًّا في أن نكون كأعضاء الجسد الواحد متعاونين ومتكاملين لدعم القطاع الثالث في المشاريع التنموية ومواجهة جميع التحديات التي تواجهها حكومتنا الرشيدة مع هذه الظروف الاستثنائية، وسعيًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع بطريقة احترافية ومنظمة؛ جاءت فكرة (تكامل الشرقية) باستنادها إلى قول الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم–: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)، وشعارنا في هذا التكامل (بتكاملنا نحقق رؤية مملكتنا)».

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وعن أهداف الملتقى ذكر الناجم أن أهم الأهداف هو تقوية الترابط الاجتماعي بين الفرق والمبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتمكينهم وتطويرهم في المجالات الإداري والقيادي والقانوني، وكذلك تنمية المتطوعين لمعرفة أهم الممارسات والمفاهيم التطوعية الصحيحة، بالإضافة إلى تنظيم سياسة العمل التطوعي في المنطقة الشرقية.

من جهة أخرى، تحدثت رئيس اللجنة التنسيقية ياسمين العميسي عن فكرة الملتقى الأول لتكامل الشرقية للتطوع، مشيرةً إلى أن هدفه هو دمج جميع الفرق والمبادرات التطوعية في المنطقة الشرقية في شتى المجالات والتخصصات لتحقيق مبدأ التعاون وتبادل المعرفة والخبرات المكتسبة بين بعضهم وبعض.

وعن رسالة الملتقى قالت: «رسالتنا أن نسخر شغفنا لتقديم العمل التطوعي باحترافية في المنطقة الشرقية ككيان وجسد واحد».

كما شهد الملتقى تنظيم 4 محاضرات خلال أيامه، منها ما هو في معايير التخصص، ومنها ما تحدث عن الاستدامة في الأعمال والمبادرات.

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