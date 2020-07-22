وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة لوفيات وإصابات وحالات التعافي من كورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 258156، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 210398، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2601 حالة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة، و 3139 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر»، ومنصتها التوعوية دليلًا شاملًا لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا كوفيد – 19، تضمن الدليل تعريفًا بالحالات التي تستدعي العزل المنزلي «تأكد الإصابة/ الاشتباه في الإصابة»؛ حيث أكدت إلزامية العزل المنزلي لكل من تظهر عليه الأعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وتطرّق الدليل إلى أعراض كورنا ونصح بالتوجه مباشرةً إلى عيادات تطمن الأقرب إليك عند ظهور أي أعراض، وذكر الدليل أن 80% من الأشخاص المصابين بكورونا تكون أعراضهم بسيطة أو بدون أعراض، ويمكن -بإذن الله- تعافيهم في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى.

وتضمن الدليل موضوعات عدة من أبرزها «ماهو العزل المنزلي، ماذا عليك عمله خلال هذه الفترة، شروط العزل، متى تبدأ فترة العزل أو الحجر المنزلي ومتى تنتهي وكيفية العناية الشخصية في العزل المنزلي وغيرها».

وأورد الدليل جملة من النصائح للمصابين خلال الحجر المنزلي ومنها «الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى استخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية استخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي.

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وتضمن دليل وزارة الصحة ارتداء الكمامة عند استلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل الذي يرتدي هو الآخر الكمامة مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما، فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقّم».

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال على رقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

كما يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة فيه، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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