إيداع مليار و600 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مليار و600 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة.

وأوضح وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها «1.693.182.686» ريالًا؛ حيث تم إيداع «1.397.657.821» ريالًا للمعاشات الضمنية.

وبلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء «192.652.992» ريالًا، و«102.871.873» ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، وتم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشي.

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