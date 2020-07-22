أخبار السعودية اليوم.. 3 حالات تلغي إيفاد تدريس المعلمين بالخارج.. و«الصحة» تعلن استعدادتها لموسم الحج

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الأربعاء22 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: وزارة التعليم تحدد 3 حالات تُلغي إيفاد تدريس المعلمين في الخارج، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد موعد إجازة عيد الأضحى، ووزارة الصحة تعلن استعداداتها خلال موسم الحج الجديد.

وزارة التعليم: 3 حالات تُلغي إيفاد تدريس المعلمين في الخارج

حددت وزارة التعليم الحالات التي ينتهي بموجبها إيفاد المعلم للتدريس في الخارج للعام الدراسي المقبل.

التأمينات الاجتماعية تحدد لعملائها موعد إجازة عيد الأضحى

أعلنت التأمينات الاجتماعية أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ من نهاية دوام الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ.

مع بدء تفعيل الرصد الآلي.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

أوضحت الإدارة العامة للمرور طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات، بالتزامن مع بدء تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، اليوم الأربعاء. وأوضح المرور قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ عليها.

وزارة الصحة تعلن استعداداتها خلال موسم الحج الجديد

واصلت وزارة الصحة تكثيف استعداداتها، وتعزيز جاهزية مرافقها لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ، وبما يتماشى مع الأوضاع الحالية لفيروس كورونا كوفيد-19.

اعتماد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير مكة خلال موسم الحج الجديد

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441هـ.

دوريات المرور تُلقي القبض على سائق شاحنة متهوّر بالرياض

ألقت دوريات المرور القبض على سائق شاحنة، بعدما أظهره مقطع فيديو وهو يقود بتهوّر ويزاحم المركبات على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض؛ حيث طالب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض عليه؛ لأنه كاد أن يتسبب بأكثر من حادث.

شركة الكهرباء تنبه مشتركيها إلى «الرقم الأهم» عند مقارنة الاستهلاك بالفاتورة

دعت الشركة السعودية للكهرباء، مشتركيها إلى التركيز على كمية الاستهلاك عند قراءة بيانات فاتورة الخدمة الكهربائية، ومقارنتها بفترة الاستهلاك المدونة في الفاتورة؛ وذلك كي لا يحدث لبس لدى بعض المشتركين الذين قد يظنون أن الفاتورة قد صدرت لهم في فترة غيابهم عن المنزل على سبيل المثال.

أمانة عسير: 5 شروط لإصدار تصاريح الذبح إلكترونيًّا للمطابخ

بدأت أمانة منطقة عسير وبلدياتها استقبال إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًّا، ضمن برنامجها الموسمي للأضاحي، من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية في أمانة منطقة عسير على الرابط:

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وزارة الصحة تطلق دليلًا شاملًا لإجراءات عزل مصابي كورونا منزليًّا

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر»، ومنصتها التوعوية دليلًا شاملًا لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا كوفيد-19.

المؤسسة العامة للتقاعد: 8 حالات لاستحقاق المعاش للعسكريين

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، 8 حالات لاستحقاق المعاش التقاعدي للعسكريين، موضحةً سن الإحالة إلى التقاعد وفقًا لنظام التقاعد العسكري.

التأمينات الاجتماعية تحدد معايير القبول ومزايا «برنامج النخبة»»لحديثي التخرج

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة.

وزارة التعليم: «تكافل» تقدم خدمات لـ400 ألف طالب وطالبة

أوضحت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي أن مؤسسة تكافل الخيرية، تُقدِّم خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

الجوازات: خدماتنا مستمرة للحالات الطارئة والعاجلة خلال عيد الأضحى

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، مواعيد عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أنها مستمرة في تقديم الخدمات للحالات الطارئة غير القابلة للتأخير؛ وذلك بعد سؤال أحد المستفيدين عن آخر يوم دوام للجوازات.

وزارة البيئة تحذر من 8 مخالفات وتحدد 6 عقوبات مخففة ومغلظة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 مخالفات تُوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها؛ حيث أوضحت أن الغرامة على المخالفين قد تصل إلى 30 مليون ريال.

جامعة نجران تعلن نتائج قبول المرحلة الأولى ومواعيد المرحلة الثانية

أعلنت جامعة نجران نتائج القبول الرئيسي للعام الجامعي القادم 1442/1443 للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، موضحةً موعد القبول للمرحلة الثانية «القبول الاحتياطي»

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