السعودية اليوم / بلدية الخبراء ترفع (3960) طناً من الأنقاض ومخلفات البناء



الخبراء 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أنهت بلدية محافظة الخبراء أعمال رفع 3960 طناً من الأنقاض ومخلفات البناء خلال شهر يونيو الماضي ، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها أمانة منطقة القصيم لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري على مستوى المنطقة.

وتستهدف الحملة تكثيف الجهود الذاتية للقطاع البلدي بعمل مركزي يشمل المسح المرحلي لتخليص المنطقة من الأنقاض والمخلفات الصلبة ، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ومنح أعمال معالجة مظاهر التلوث البصري أولوية قصوى والعمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب.

هذا ويستفاد من أعمال رفع الأنقاض في أعمال ردم المستنقعات وتدعيم البنية التحتية لعدد من المشروعات وفق إشراف هندسي وبيئي متخصص.

// انتهى //

16:43ت م

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